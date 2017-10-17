Стивен Стэмкос: "Кучеров может забивать самыми разнообразными способами"

Нападающий "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос после победы над "Детройтом" (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что команда пытается поскорее отдать шайбу Никите Кучерову. По мнению 27-летнего канадца, российский форвард обладает уверенностью.

- Мы пытаемся доставить шайбу Кучерову как можно быстрее, - приводит официальный сайт НХЛ слова Стэмкоса. - У него столько уверенности. Он может забивать самыми разнообразными способами. Не так много игроков могут так бросать. Я даже не думаю, что я так смогу.