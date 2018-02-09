Стивен Стэмкос: "Кучеров был очень рад, когда забил"

Капитан "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Ванкувера" (5:2) отметил, что гол нападающего Никиты Кучерова был лишь вопросом времени. Россиянин не мог забить более месяца.
– Нельзя сдерживать этого парня так долго... Это был всего лишь вопрос времени. По его эмоциям было видно, что он был очень рад наконец забить гол, – цитирует Стэмкоса пресс-служба клуба.
Два очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Ванкувер"
Tonight’s @sonnysbbq goal of the game: Kuch is back in action. #VANvsTBL pic.twitter.com/iLdnhcw7sO– Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 9 февраля 2018 г.
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