08:56 | ХОККЕЙ — НХЛ

Стивен Стэмкос: "Кучеров - большая часть "Тампы", я рад за него"

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Нападающий "Тампы" Стивен Стэмкос после матча против "Айлендерс" (6:1) отметил, что рад за Никиту Кучерова. В сегодняшнем матче россиянин набрал четыре очка, забросив две шайбы и отдав две передачи.

- Я полностью доверяю этому парню, - приводит слова Стэмкоса Sportsnet. - Хочу, чтобы он забивал как можно больше. Особенно после его небольшой травмы. Он набрал очки в нескольких играх подряд и чувствуете себя все лучше и лучше. Кучеров - большая часть нашей команды, поэтому я рад, что у него был хороший вечер сегодня. 

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