Стивен Стэмкос: "Игра в большинстве на первых минутах придает уверенности"

Нападающий "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос остался доволен победой над "Питтсбургом" (7:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Его команда смогла открыть счет в большинстве уже на второй минуте благодаря голу Никиты Кучерова.

– Думаю, о многом говорит, когда ты в первой же смене получаешь право на игру в большинстве, – цитирует официальный сайт НХЛ Стэмкоса, который отметился голом и тремя передачами. – Тебе удается пораньше начать бросать, обрести уверенность. А если еще и забиваешь, то просто лучше себя чувствуешь на льду.