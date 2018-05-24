Стивен Стэмкос: "Чувствую опустошение после поражения от "Вашингтона"

Капитан "Тампы-Бэй" Стивен Стэмкос сказал, что ему непросто принять поражение от "Вашингтона" (0:4) в полуфинале Кубка Стэнли, которое принесло "Кэпиталз" путевку в финал.

- Трудно сидеть здесь, оставаться позитивным и думать о том, какой это был отличный сезон, - цитирует игрока официальный сайт НХЛ. - Потребуется пара дней, чтобы переварить это, но сейчас думаешь о том, что мы не смогли найти путь к победе, хотя команда бывала в таких ситуациях и раньше. Мы думали, что выйдет иначе. Я чувствую опустошение.

"Вашингтон" выиграл серию со счетом 4-3 и вышел в финал, где сыграет с "Вегасом".