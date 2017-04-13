Стив Отт: "Лундквист все время был феноменальным вратарем"

Нападающий "Монреаля" Стив Отт считает, что его команде не удалось обыграть "Рейнджерс" из-за вратаря соперника Хенрика Лундквиста. В первом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ "Монреаль" уступил со счетом 0:2.

– Лундквист был феноменальным вратарем все время, – цитирует официальный сайт НХЛ Отта. – В матчах высшей категории он играет максимально эффективно. Вообще, оба вратаря были великолепны. Мы понимаем, что серия будет веселой и длинной. Начало хорошее. Конечно, голов не так много, когда работают такие классные вратари. Но мы должны продолжать создавать так много моментов, как делали в этом матче.