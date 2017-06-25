Стив Айзерман: "Выбор Волкова и Липанова на драфте? Абсолютно неважно, какой у игрока паспорт"

Генеральный менеджер "Тампа-Бэй" Стив Айзерман прокомментировал выбор российских хоккеистов на драфте НХЛ-2017. Напомним, что под 48-м номером был выбран Александр Волков, а под 76-м номером – Алексей Липанов.

– На самом деле для нас абсолютно неважен паспорт игрока: канадский он, российский или американский, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Айзермана. – Нам нужны хорошие люди с характером, умелые и умные хоккеисты. Когда мы выбирали во втором и третьем раундах, то считали, что эти ребята были лучшим на тот момент выбором. Мне неважно, откуда они. Хоккей становится все глобальнее. На этом драфте выбирали игроков со всего мира, из Франции и других стран. Мы не ставим себе рамки исходя из границ стран.

Волков здорово держит шайбу и обладает хорошим хоккейным чутьем. Нам очень нравится его стиль. Это большой, сильный парень, которому 19 лет. Мы считаем, что он впишется в наш хоккей. Липанов? Мы рассматривали группу игроков для второго раунда, и он в нее входил. Так что когда мы увидели, что его еще никто не выбрал, то просто не могли пройти мимо.