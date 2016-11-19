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Стив Айзерман: "Тампа" со Стэмкосом лучше, чем без него, но мы справимся"

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Генеральный менеджер "Тампа-Бэй" Стив Айзерман отметил, что клуб не будет подписывать новых игроков,, пока травмирован нападающий Стивен Стэмкос. По его словам, команда не раз преодолевала подобные трудности. Напомним, что канадский форвард выбыл на срок от 4 до 6 недель.

– Мы открыты для предложений, однако шанс получат те ребята, которые хотели выйти на ведущие роли, – цитирует Айзермана Tampa Bay Times. – Конечно, "Тампа" со Стэмкосом лучше, чем без него. Однако раньше мы уже справлялись с травмами и выходили в плей-офф. Тогда другие игроки выходили на первый план и обеспечивали результат. Поэтому в этот раз рассчитываем на то, что ребята вновь справятся с дополнительной нагрузкой.

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