18:29 | ХОККЕЙ — НХЛ

Стив Айзерман: "Тампа" не будет устраивать распродажу игроков, мы боремся за плей-офф"

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Генеральный менеджер "Тампа-Бэй" Стив Айзерман заявил, что клуб продолжает бороться за попадание в плей-офф и не собирается устраивать распродажу перед дедлайном. На данный момент "Молнии" идут на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции и отстают от зоны плей-офф на 6 очков.

– Мы боремся за место в плей-офф, – цитирует TB Times Айзермана. – Это хорошо, что у нас получается проводить неплохие матчи и побеждать. Попадание в плей-офф осложняет нашу ситуацию? Да, думаю это так. В лиге есть покупатели и продавцы, и мы стараемся быть где-то посередине. Мы конкурируем за плей-офф, поэтому я не буду отдавать своих игроков. Не так просто выгнать хоккеиста. Но если это будет иметь смысл, то я сделаю это. Но повторюсь, что мы не готовы к распродаже.

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