Стив Айзерман: "Перепутать Кучерова с Нестеровым? Такое было невозможно"

Генеральный менеджер "Тампы-Бэй" Стив Айзерман в интервью "СЭ" отметил, что у него не было сомнений в том, чтобы драфтовать русских игроков.

– Многие видят в вас визионера, который предугадывает события наперед. Мол, Айзерман – единственный, кто знал, что русские, пусть и не как в 90-е, но опять хлынут за океан.

– Если оглянуться чуть назад, то нельзя сказать, что "Тампа" начала этот процесс. Но помню, как тот же Марри пришел ко мне и сказал: "Погляди, топ-русские все равно едут. Парни поскромнее предпочитают не АХЛ, а КХЛ. Те, кто в НХЛ не поднялся бы выше 3-4 звеньев и хотят в первую очередь заработать деньги, предпочитают КХЛ. Но подавляющие большинство элитных российских хоккеистов стремятся играть здесь". Ковальчук, Овечкин, Малкин, Тарасенко, Кузнецов – пусть последний и не сразу. Для "Вашингтона" это был абсолютно правильный выбор, и он стоил того терпения, которое клуб проявил, ожидая его.

Так что мы не были первопроходцами. Но сомнений, стоит ли драфтовать русских, у нас не было, и мы продолжаем в том же духе. И сейчас вы можете видеть, что во всей НХЛ у многих команд сейчас гораздо меньше колебаний, делать ли это, чем несколько лет назад.

– На том драфте-2011 было задрафтовано всего девять (!) русских, и три из них пришлись на "Тампу".

– Да, потому что тогда, возможно, зарплаты в КХЛ достигли своего пика. Русские, которых выбирали, допустим, в пятом раунде, попадали в НХЛ с вероятностью в процентов пять.

– В России до сих пор в ходу (об этом написано даже на русскоязычной страничке Кучерова в Википедии) слух, будто на драфте вы перепутали двух Никит, Кучерова с Нестеровым, и на самом деле планировали взять первого в 5-м раунде, а второго – во 2-м. Верится с трудом, и все же?

– Нет, конечно. Такого не было и не могло быть. Кучерова на том драфте лично не было, а Нестеров присутствовал на нем с Гари Гринстином (его тогдашним агентом. – Прим. И.Р.). Мы знали, кто он есть, Никита сидел там, и мы видели его. У нас в том году были первый и второй раунды, а потом сразу пятый. В нем мы запланировали взять Нестерова, что и произошло. А в седьмом задрафтовали Палата и Пеку. То есть у нас тогда получился очень хороший драфт.

– Вы можете представить, откуда растут ноги у этого слуха?

– Нет. Более того, я даже о таком и не слышал. (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Стива Айзермана