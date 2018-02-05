Стив Айзерман: "Нестеров до конца не адаптировался к игре в Северной Америке"

Генеральный менеджер "Тампы-Бэй" Стив Айзерман в интервью "СЭ" отметил, что российский защитник ЦСКА Никита Нестеров имеет все данные для того, чтобы играть в НХЛ.

– Можно ли назвать единственным вашим российским разочарованием в "Тампе" Никиту Нестерова?

– Не рассматриваю его как разочарование. Более того, как человек Никита мне нравится, и общение с ним было приятно. Защитник Нестеров очень хороший. И техника, и игровой интеллект, и катание, и мощь – у него есть все. Но по каким-то причинам он так до конца и не адаптировался к хоккею в Северной Америке. Не знаю, захочет ли он в какой-то момент сделать вторую попытку – но вижу, что в КХЛ он играет много, и это помогает ему.

Надо понимать: не каждый игрок, которого ты драфтуешь, успешно преодолевает все препятствия на пути в команду, независимо от того, откуда он. Возможно, он был расстроен тем, что хотел проводить на льду гораздо больше времени. По-прежнему считаю, что у него есть все, чтобы играть в НХЛ, и он достаточно молод, чтобы сделать это.

– Мне говорили – в том числе и сами игроки, – что его английский был далек от совершенства.

– Конечно, владение языком помогает игроку, тем более что все собрания тренеры проводят на английском. По крайней мере, когда мы с ним общались, я видел, что Никита все понимает, хотя свободно изъясняться не мог. В конечном счете, не думаю, что это было основным вопросом. (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Стива Айзермана