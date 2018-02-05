Стив Айзерман: "Не взять Костина для "Тампы" было сложным решением"

Генеральный менеджер "Тампы-Бэй" Стив Айзерман в интервью "СЭ" отметил, что команда внимательно наблюдала за нападающим Климом Костиным, которого в итоге задрафтовал "Сент-Луис". По его словам, клубу в тот момент был необходим защитник, а не нападающий.

– Недавно Клим Костин – единственный россиянин, задрафтованный в прошлом году в первом раунде, рассказывал в интервью, что был уверен: он окажется не в "Сент-Луисе", а в "Тампе". Что пошло не так?

– Для нас это стало сложным решением. Мы выбирали 14-ми и задрафтовали защитника Кэла Фута. В нашей системе не было достаточного количества праворуких защитников, и в выборе между Климом и Кэлом мы предпочли последнего именно потому, что нам в конкретный момент такие защитники были нужны больше, чем форварды.

Мы внимательно наблюдали за Костиным. Он был часто травмирован в прошлом году, но нам нравился стиль, в котором он играет – и Клим здорово сыграл недавно на МЧМ. К тому моменту, как "Сент-Луис" его взял 31-м, мы уже начали обдумывать, что бы такое провернуть, чтобы он все-таки оказался у нас. Но тут его забрали "Блюз". (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Стива Айзермана