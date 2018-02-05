Стив Айзерман: "Надеюсь, Гусев приедет в НХЛ"

Генеральный менеджер "Тампа-Бэй" Стив Айзерман в интервью "СЭ" отметил, что хотел бы увидеть в НХЛ нападающего СКА Никиту Гусева.

– В 7-м раунде 2012 года вы задрафтовали Никиту Гусева, но минувшим летом обменяли права на него в "Вегас". Не жалеете, что он так пока и не собрался в НХЛ, учитывая, что он лучший друг и партнер по звену Кучерова с детства?

– Да, мы не раз наблюдали их играющими вместе и знаем, насколько они хороши в связке. 7-й раунд был связан с пониманием, что он еще какое-то время за океан не поедет. Но мы надеялись, что однажды Гусев все-таки примет такое решение.

Видим, что в России он от года к году становится все лучше. Но, когда был драфт расширения, мы старались удержать у себя всех важных для нас хоккеистов. И постарались совершить с "Вегасом" сделку, которая позволила бы сохранить действующую команду. Обмен прав на Никиту был связан еще и с тем, что мы опять же понимали: он и сейчас не собирается переезжать за океан, то есть как минимум еще пару лет придется подождать. К тому же у нас есть достаточно много более молодых форвардов, которые проходят через нашу систему и не сегодня-завтра будут стучаться в основной состав. Поэтому мы и смогли позволить себе отдать права на него.

Надеюсь все же, что он приедет в НХЛ. Гусев – очень приятный человек, и хотя последние пару лет мы не общались, но отлично помню, что это счастливый молодой парень, от которого исходил позитив. Наши скауты наблюдают все международные турниры и всегда отмечают, как он растет. Думаю, на данный момент у него карьера идет вверх, он получает удовольствие от хоккея. Будет интересно, если он все-таки приедет.

– Слышал мнение, что, когда его контракт со СКА истечет, он в 27 лет как раз станет для НХЛ неограниченно свободным агентом, и при желании вы сможете спокойно взять его в "Лайтнинг".

– Гусев принадлежит "Вегасу", и мне просто нельзя говорить о таких вещах в подобном разрезе. Поэтому повторю: было бы очень любопытно увидеть его в НХЛ. (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Стива Айзермана