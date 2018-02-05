Стив Айзерман: "Кучеров уже стоит в одном ряду с Овечкиным и Малкиным"

Генеральный менеджер "Тампы-Бэй" Стива Айзерман в интервью "СЭ" отметил, что нападающий Никита Кучеров доминировал в каждой из лиг, в которых выступал. По его словам, форвард "Лайтнинг" уже достиг уровня Александра Овечкина и Евгения Малкина.

– Помните, кто первым в "Тампе" взял Кучерова на карандаш?

– Эл Марри. Я уже упоминал юниорский ЧМ-2011, и там Никита играл в звене с Григоренко и Якуповым. Последние двое оттянули на себя наибольшее внимание скаутов. О Куче говорили меньше, он смотрелся, может, не так эффектно, но Эл сказал мне: "Продолжай наблюдать за ним. Он не просто забивает, а делает множество маленьких игровых вещей, и из этих троих именно он, по-нашему, – особенный игрок". Это было весной 2011-го.

Сам я первый раз увидел его на Subway Series, в звене с Наместниковым и Гусевым. Смотрел игру в Оттаве, и там уже можно было заметить особые инстинкты, которые у Куча развиты. Мне стало ясно, что у этого парня есть шанс стать очень хорошим игроком. Он доминировал в каждой лиге, куда приходил! И в юниорской лиге Квебека, и в АХЛ, а теперь и в НХЛ.

– Думаете ли, что у Кучерова есть потенциал стать более сильным хоккеистом, чем Овечкин и Малкин?

– Он отличается от них. Каждый из этой тройки обладает уникальными качествами, своим стилем. Ови – это пробивная мощь, сила щелчка. Малкин – габариты и умение обыграть любого один в один, классные руки. А у Куча, кстати, абсолютно те же рост и вес, что были у меня. Выражусь так: он позволяет шайбе делать всю работу. Отдал – открылся, отдал – открылся. Он не просто имеет шанс встать на один уровень с этими парнями, он уже там стоит. И он моложе них. Овечкин и Малкин – элитные хоккеисты, но и Никита, отличаясь от них по стилю, тоже один из лучших игроков в НХЛ. (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Стива Айзермана