Стив Айзерман: "Кучеров напоминает мне Крутова"

Генеральный менеджер "Тампы-Бэй" Стива Айзерман в интервью "СЭ" отметил, что стиль игры нападающего Никиты Кучерова напоминает ему хоккей, который показывал Владимир Крутов. С игрой последнего Айзерман знаком по матчам сборной Канады против сборной СССР.

– Напоминает ли вам Кучеров кого-то из ваших партнеров по "Детройту" из Русской Пятерки?

– Из них – нет, а если его с кем-то сравнивать, то с (Владимиром) Крутовым. Мне кажется, их стили в чем-то похожи. Он не торопится принять первое попавшееся решение, выжидает – и затем направляет шайбу именно туда, куда хочет направить. Конечно, Крутов не играл за "Детройт", и я не наблюдал за ним на тренировках, но мы достаточно много играли друг против друга за сборные (на Кубке Канады-84 и трех чемпионатах мира. – Прим. И.Р.). Разница, понятно, есть, любое сравнение условно – но вот именно оно пришло мне в голову. А игра Влади (Наместникова) в чем-то похожа на Игоря Ларионова.

– Красивейший хет-трик Кучерова в Матче звезд, который смотрела вся Северная Америка, может сделать его популярнее повсюду?

– Да. All-Star Game смотрят все, он привлекает большое внимание, и от него ждут в первую очередь удовольствия. И особенно такие голы, как третий, который забил в той игре Никита, способны сделать очень многое. Мальчишки по всей Канаде и Штатам будут пытаться повторить этот трюк. Когда-то Павел Дацюк, выйдя один на один с вратарем "Далласа" Марти Турко, исполнил такой финт, что все пацаны, которые занимались хоккеем, вдруг стали подражать ему. Поэтому такой гол, забитый в таком матче, несомненно, привлечет еще большее внимание к Кучу. Но когда я путешествую по стране и общаюсь в том числе со своими друзьями из хоккейной среды, то вижу: все и так понимают, каким уникальным талантом он обладает. (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Стива Айзермана