Стив Айзерман: "Кучеров идет по пути Стэмкоса"

Генеральный менеджер "Тампа-Бэй" Стив Айзерман высоко оценил игру вратаря сборной России и его клуба Андрея Василевского на чемпионате мира-2017. Также он высказался о перспективе продления контракта с форвардом Никитой Кучеровым.

– В лице Василевского мы получили молодого человека, у которого есть шанс стать хорошим игроком стартового состава на долгое время, – цитирует Tampa Bay Times Айзермана. – Кучеров? Мы должны удостовериться, что в нашем бюджете есть достаточно места под потолком зарплат, чтобы убедить его продолжить карьеру с нами. Я жду, что он будет играть еще лучше. И нам нужно быть к этому готовыми. Стэмкос делал то же самое из года в год. Кучеров идет по тому же пути. Мы видим в нем элитного форварда НХЛ, как и в Стэмкосе.