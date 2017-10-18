Стив Айзерман: "Кучеров хочет быть великим"

Генеральный менеджер "Тампа-Бэй" Стив Айзерман отметил игру нападающего Никиты Кучерова в этом сезоне. Он добавил, что россиянин хочет стать великим.

Напомним, Кучеров вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ. Россиянин забил свой 8-й гол в этом сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси" (4:5 Б) и набрал 12 (8+4) очков в семи матчах.

– За Кучеровым очень интересно следить. У него есть особенные навыки, – приводит Tampa Bay Times слова Айзермана. – С точки зрения команды он хорош во всех аспектах игры. Он одинаково хорош как бомбардир и как распасовщик. Он очень мотивирован, в нем есть дух борьбы.

Кучеров всегда готов к работе и ищет способы улучшения своей игры. Когда он играл в молодежке, всегда спрашивал, что ему нужно сделать, чтобы попасть в НХЛ. Когда он попал сюда, он начал спрашивать, что ему делать. И он это делает.

Кучеров знает, что ему нужно и что он хочет. Он хочет быть великим. Сколько голов он может забить? У него нет предела. Небо его предел.