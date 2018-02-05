Стив Айзерман: "Куч сказал: "Хочу играть в НХЛ. И буду делать для этого все, что вы скажете"

Генеральный менеджер "Тампа-Бэй" Стив Айзерман в интервью "СЭ" отметил, что нападающий Никита Кучеров - умный человек и работает над каждым аспектом своей игры.

– Много раз слышал тезис – и от Ларионова, и от кучеровских мамы и первого тренера – что ему очень повезло получить вас в качестве генерального менеджера.

– А нам повезло, что мы встретили парня, который при первой встрече сказал нам: "Хочу играть в НХЛ. Скажите мне, что я должен для этого делать". В итоге он поехал сначала в Квебек, оттуда – в Руэн-Норанду, где у него были очень хорошие тренеры. И там, и в АХЛ он продолжал говорить: "Просто скажите мне, что я должен делать, – и я сделаю". Куч – умный человек, и он работает на каждым аспектом своей игры. И он как мало кто другой заслужил то, что показывает в этом сезоне. Его рабочая этика, решимость – все это на высшем уровне.

– Выбор Наместникова в первом раунде, а Кучерова – во втором объяснялся только тем, что первый к тому моменту играл в Канаде, а второй в России? Или были еще какие-то соображения?

– Ты никогда не знаешь точно, как будет проходить драфт. На шесть месяцев позже порядок выбора игроков может быть уже совсем другим. Но у Влади не было контракта в КХЛ, он играл в Северной Америке, и мы предполагали, что он должен уйти где-то между 20-м и 40-м номерами. В итоге мы взяли его 27-м.

Никита не был настолько на виду. И у него был контракт в России. Сейчас уже не вспомню, на какой позиции в общих списках он значился, но мы предвидели, что если поменяем их местами и возьмем в первом раунде Кучерова, то Наместникова к моменту, когда подойдет наша очередь, уже кто-то заберет. А наоборот – скорее всего, нет. И наш план сработал.

– Прямо шахматы какие-то!

– Да. Эл Марри – очень опытный человек в драфтовых хитросплетениях, у него работает чутье, как все должно сложиться. У него есть идеи и план, который почти всегда сбывается. За редкими исключениями. (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Стива Айзермана