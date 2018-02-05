Стив Айзерман: "Куч хочет не бастовать, а играть в хоккей"

Генеральный менеджер "Тампы-Бэй" Стив Айзерман в интервью "СЭ" отметил, что при заключении контрактов он действует по плану. По его словам, ничего гениального в этом нет.

– Многие считают вас гениальным переговорщиком. Многие ведущие игроки "Тампы" подписали куда более скромные контракты, чем могли бы требовать. Тот же Кучеров осенью 2016 года – никто не думал, что он согласится на 4,76 миллиона в год.

– Нет, мы не гении ни в каких смыслах (улыбается). Просто все должны понимать разницу между коротким и длинным контрактами, что напрямую связано с тем, о неограниченно и ограниченно ли свободном агенте идет речь. Неограниченно свободные имеют значительно большую цену, тем более что у них нет права на арбитраж.

Учитывая все эти нюансы, если бы мы подписали Куча на семи– или восьмилетний контракт, он был бы совершенно другим. Но в тот момент внутри клуба была такая позиция, что все наши игроки выходили из-под контракта новичка, и мы заключали с ними 2-3-летние соглашения – до того, как они затронут "неограниченно свободный" возраст.

Таков путь, которым мы решили идти, чтобы наша зарплатная структура справилась с потолком зарплат без ущерба для команды. У нас не было иного выхода, как выгадывать преимущество из "ограниченно свободных" лет. Очевидно, что после следующего сезона контракт Куча пойдет вверх. У него останется один "ограниченный" сезон, а дальше начнутся неограниченные. Поэтому соглашение будет принципиально иным.

Некоторые клубы сразу после контрактов новичка заключают с хоккеистами долгосрочные договоры. Мы же стараемся сохранить всех хороших игроков, каких только возможно, оставаясь конкурентоспособными. И используем для этого систему, о которой я только что рассказал. В следующем году потолок зарплат станет намного выше, и это облегчит нашу задачу.

В прошлом году мы собирались бороться за Кубок Стэнли, но даже не вышли в плей-офф. То есть по части результата наш план не сработал. Теперь в нашем распоряжении нынешний и следующий сезоны, когда Куч еще будет играть по прежнему контракту. Понятно, что и у него, и у того же Василевского новые соглашения будут выше, но мы постараемся компенсировать это за счет вливания новых молодых хоккеистов и одновременного роста потолка зарплат.

Повторяю: ничего гениального в том, что мы делаем, нет. Просто мы работаем по плану. Но рынок меняется каждый год, и с тем, как играет Куч, он от этого выгадает.

– Но если бы Кучеров был Федоровым, Яшиным или Хабибулиным, он в прошлом сезоне мог бы спокойно сидеть, бастовать и ждать, пока ему заплатят требуемые деньги.

– Да. Не могу говорить за Куча и не должен этого делать – но он хочет играть в хоккей. Выходить на лед, играть и выигрывать. (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Стива Айзермана