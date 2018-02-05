Стив Айзерман: "Чтобы выиграть Кубок Стэнли, должно сойтись много вещей"

Генеральный менеджер "Тампы-Бэй" Стив Айзерман в интервью "СЭ" отметил, что выиграть Кубок Стэнли невероятно сложно. По его словам, этот результат нельзя спрогнозировать, так как на трофей претендует 31 команда.

– Учитывая лидерство команды в регулярке, сбалансированность ее состава, недавний опыт достижения финала и полуфинала, любой результат, кроме Кубка Стэнли, вы расцените как неудачу?

– Ох... Во-первых, говорить об этом на стыке января и февраля очень рано, все ведь меняется каждый день. Во-вторых, поймите: выиграть Кубок Стэнли по-настоящему сложно. Его нельзя запланировать. Невозможно предсказать, кто победит в этом году – "Тампа", "Питтсбург" или кто-то еще. Должно сойтись очень много вещей, чтобы ты победил. Да, наша цель – выиграть Кубок Стэнли. Надеюсь, это случится в нынешнем сезоне. Если нет – надеюсь, в следующем. И так далее. Мы будем продолжать ставить эту задачу из сезона в сезон.

В лиге 31 команда, и лишь одна из них выигрывает Кубок. У твоей команды может быть прекрасный сезон – но вы все равно не возьмете трофей. Сейчас мы просто стараемся завоевать место в плей-офф, а о Кубке будем думать, когда он наступит. (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Стива Айзермана