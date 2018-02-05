Стив Айзерман: "Болею за "Ливерпуль". Помню Аршавина. Может, поеду на ЧМ-2018"

Генеральный менеджер "Тампы-Бэй" Стив Айзерман в интервью "СЭ" рассказал, что является страстным поклонником футбола. По его словам, он болеет за "Ливерпуль", а из русских игроков знает Андрея Аршавина.

– В первую очередь слежу за английской премьер-лигой, – рассказал Айзерман. – По выходным просыпаюсь спозаранку, чтобы смотреть игры в прямом эфире – по нашему времени они начинаются в семь утра. Смотрю много бундеслиги, чуть-чуть Испании.

А переживаю больше всего за "Ливерпуль". Году в 2008-м или 2009-м Джордж Джиллетт, владелец "Монреаль Канадиенс", пригласил меня присоединиться к его поездке в Англию, во время которой была возможность сходить на "Энфилд" на матч "Ливерпуля" с "Челси". И там я осознал, что у "Ливерпуля" очень много общего с "Детройтом" – и у клуба, и у города. История, традиции, клубные цвета, наконец. В то время Стивен Джеррард находился на пике своей карьеры, и я стал смотреть все матчи "Ливерпуля". Но ими не ограничиваюсь, ведь футбол – мой любимый вид спорта, помимо хоккея.

– Смотрели ли вы в декабре матч "Ливерпуля" со "Спартаком", который команда Юргена Клоппа выиграла – 7:0?

– Да. "Ливерпуль" – очень волнующая команда. Порой слишком волнующая (улыбается). Но смотреть на нее всегда очень интересно, и я очень надеюсь, что она сможет сделать следующий шаг и в премьер-лиге, и в Лиге чемпионов.

– Нет ли желания съездить в Россию на ЧМ-2018, по крайней мере на его решающие стадии, которые состоятся уже и после Кубка Стэнли, и после драфта?

– А что, рассмотрю этот вариант! Чемпионаты мира пока наблюдал только по телевизору. Но если будет возможность – поеду с удовольствием. В России я был в роли генерального менеджера на мировом первенстве по хоккею 2007 года в Москве и на Олимпиаде в Сочи. В обоих случаях мне очень понравилось. Все мои знакомые, которые были на ЧМ по футболу, говорили, какое это огромное удовольствие – не только смотреть игры, но и наблюдать за людьми со всего мира, которые приехали праздновать.

Обычно, когда заканчивается драфт, и все контракты подписаны, у тебя в июле-августе есть шесть недель на отдых. Все предыдущие футбольные турниры я наблюдал дома на большом экране. Но тут, может, поступлю иначе.

– Кого-то из футболистов сборной России знаете?

– Из сегодняшних – нет. Последним российским футболистом, имя которого громко прозвучало в мире, был Аршавин. Его помню хорошо. Чемпионат России я смотреть не могу, поэтому вижу ваши команды только в Лиге чемпионов. Шевченко – он же не россиянин, верно? (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Стива Айзермана