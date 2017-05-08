Стин провел 10 матчей Кубка Стэнли со сломанной ногой

Нападающий "Сент-Луиса" Александр Стин провел серии 1/8 и 1/4 финала Кубка Стэнли против "Миннесоты" и "Нэшвилла" соответственно, получив серьезную травму, сообщает официальный сайт НХЛ.

В первой игре с "Уайлд" (2:1 ОТ) 33-летний швед сломал ногу, однако сыграл во всех матчах серии (4-1). Он получил еще одно менее серьезное повреждение в четвертой встрече серии второго раунда с "Нэшвиллом" (2-4) и пропустил пятую игру. Всего в 10 матчах плей-офф НХЛ Стин набрал 7 (3+4) очков.