Стин пропустит начало сезона из-за травмы

Форвард "Сент-Луиса" Александр Стин пропустит начало сезона в НХЛ из-за травмы левой руки, полученной в предсезонном матче против "Далласа" (3:5), сообщает официальный сайт НХЛ. На восстановление у форварда уйдет 3 недели.

В прошлом сезоне на счету 33-летнего форварда 51 (16+35) очков в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он набрал 7 (3+4) баллов за результативность в 10 встречах.

Напомним, новый сезон для "Сент-Луиса" начнется 4 октября матчем против действующего обладателя Кубка Стэнли - "Питтсбурга".