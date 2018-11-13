Стильное фото жены российского хоккеиста Малкина Анны Кастеровой

Супруга российского хоккеиста "Питтсбурга" Евгения Малкина Анна Кастерова опубликовала новую фотографию в своем Инстаграме. Девушка стала теплее одеваться в преддверии зимы.

- Утепляемся, в Питтсбурге +3, - написала Кастерова в Инстаграме. – А у вас как обстановка?)

Пользователи прокомментировали пост Анны:

"Красотка!".

"Богиня".

"Норильск -35".

"Пора в Майами".

"Питтсбург?! А почему на заднем фоне сельский магазинчик Московский области?".

Малкин и Кастерова поженились в мае 2016 года. Свадьба прошла в США. Пара воспитывает двухлетнего сына Никиту.