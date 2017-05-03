Степан установил клубный рекорд среди нападающих

Нападающий "Рейнджерс" Дерек Степан провел свой 94-й матч в розыгрышах Кубков Стэнли. 26-летний американец по этому показателю стал рекордсменом нью-йоркского клуба среди нападающих. Он опередил Уолта Ткачука, у которого было 93 игры.

Лидирует по этому показателю среди всех игроков "Рейнджерс" вратарь Хенрик Лундквист (125 матчей). За ним идут защитники Дэн Джирарди (119) и Марк Стаал (101). Степан пока 4-й.

Напомним, сегодня в матче второго раунда плей-офф НХЛ с "Оттавой" (4:1, 1-2 в серии) Степан сделал голевую передачу.