Стэн Микита умер в 78 лет

Бывший нападающий "Чикаго" Стэн Микита скончался на 79-м году жизни, сообщает пресс-служба НХЛ​. Три года назад у члена Залы слава хоккея были диагностированы подозрение на деменцию с тельцами Леви и когнитивные нарушения.

Всю свою карьеру Микита провел в "Чикаго", отыграв 22 сезона. Он является лидером клуба по количеству матчей (1394), передач (926) и очков (1467). Четырежды он становился лучшим бомбардиром регулярного сезона НХЛ и дважды признавался самым ценным игроком.