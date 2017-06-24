Стэн Боумэн: "Терять Панарина было очень непросто"

Старший вице-президент и генеральный менеджер "Чикаго" Стэн Боумэн подчеркнул, что решение об обмене Артемия Панарина далось клубу непросто. Ранее "Блэкхокс" объявил об обмене российского форварда в "Коламбус".

- Cделка сложилась довольно быстро, за последние пару дней, - приводит NHL.com/ru слова Боумэна. - Терять Панарина было очень сложно. Мы, безусловно, ценим все, что он сделал для нашей организации за последние пару лет. Великолепная личность и невероятный хоккеист, с которым у нас теперь есть общие воспоминания.