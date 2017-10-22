Стэмкос, Василевский и Кучеров - три звезды матча против "Питтсбурга"

Капитан "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против "Питтсбурга" (7:1). Форвард набрал 4 (1+3) очка в этой встрече, а в 9 играх сезона уже 18 (3+15) очков.

Вторым лучшим игроком стал голкипер Андрей Василевский, отразивший 28 бросков по своим воротам и одержавший 7-ю победу в сезоне.

Нападающий Никита Кучеров признан третьей звездой встречи. На его счету 3 (2+1) очка и 16 (10+6) баллов в 9 играх "регулярки".

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