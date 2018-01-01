Стэмкос, Суббан, Овечкин и Макдэвид лидируют в голосовании по выбору капитанов на Матч звезд НХЛ

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин занимает первое место в зрительском голосовании по выбору капитанов на Матч звезд НХЛ в Столичном дивизионе. Также в пятерку лидеров дивизиона входит голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский.

В Атлантическом дивизионе первое место занимает Стивен Стэмкос из "Тампа-Бэй", а вторым идет его российский одноклубник Никита Кучеров.

В Центральном дивизионе вслед за Пи-Кей Суббаном из "Нэшвилла" идет еще один россиянин - Владимир Тарасенко из "Сент-Луиса".

В Тихоокеанском дивизионе первое место занимает Коннор Макдэвид из "Эдмонтона".

Полностью список лидеров выглядит следующим образом:

Атлантический дивизион

1. Стивен Стэмкос ("Тампа-Бэй")

2. Никита КУЧЕРОВ ("Тампа-Бэй")

3. Остон Мэтттьюс ("Торонто")

4. Эрик Карлссон ("Оттава")

5. Прайс ("Монреаль")

Центральный дивизион

1. Пи-Кей Суббан ("Нэшвилл")

2. Владимир ТАРАСЕНКО ("Сент-Луис")

3. Патрик Кейн ("Чикаго")

4. Натан Маккиннон ("Колорадо")

5. Тайлер Сегин ("Даллас")

Столичный дивизион

1. Александр ОВЕЧКИН ("Вашингтон")

2. Сидни Кросби ("Питтсбург")

3. Джон Таварес ("Айлендерс")

4. Фил Кессел ("Питтсбург")

5. Сергей БОБРОВСКИЙ ("Коламбус")

Тихоокеанский дивизион

1. Коннор Макдэвид ("Эдмонтон")

2. Джонни Годро ("Калгари")

3. Джеймс Нил ("Вегас")

4. Марк-Андре Флери ("Вегас")

5. Анже Копитар ("Лос-Анджелес")

Голосование продлится до 23.59 1 января по Восточному побережью. Проголосовать можно на официальном сайте НХЛ. Матч звезд-20178 пройдет в Тампе 27 и 28 января.