Стэмкос, Сергачев и Кучеров - три звезды матча против "Далласа"

"Тампа-Бэй" на своем льду разгромила "Даллас" со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Первой звездой встречи был признан капитан "Молний" Стивен Стэмкос. На счету канадца 4 (2+2) очка в этой встрече.

Вторым лучшим игроком стал 19-летний защитник Михаил Сергачев, набравий 2 (1+1) очка за 14 минут игры. Третья звезда встречи – Никита Кучеров, записавший на свой счет 3 (1+2) очка.

Сергачев забросил пятую шайбу в сезоне. Видео //

Гол Стэмкоса с передач Кучерова и Наместникова. Видео //

Кучеров забросил 17-ю шайбу в сезоне. Видео