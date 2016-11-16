Стэмкос получил травму

Капитан "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос в первом периоде матча регулярного чемпионата против "Детройта" получил травму нижней части тела и не смог продолжить игру, информирует официальный сайт НХЛ. Команда играла в меньшинстве, когда канадский форвард упал и ударился о борт. Он не мог опираться на правую ногу, пока добирался до скамейки запасных.
На седьмой минуте первого периода Стэмкос забросил свою девятую шайбу в чемпионате и сделал счет 2:0 в пользу "Тампы". Он провел на льду четыре смены, его игровое время составило 2:07.
Напомним, что 29 июня форвард подписал восьмилетний контракт на 68 миллионов. 11 ноября 2013 года Стэмкос сломал правую ногу и пропустил тогда 45 матчей.
.BattleFish.
Adios Аmigos R. В этой игре мы со Стэми, кстати, трик планировали. Но происки врагов не дали осуществить задуманное. Сто пудов Обама решил насолить напоследок...(( Так убирайся же!!! 10:38--------------Новый батя уже в здании, интересно за кого он болеет в хоккее, черный вон топил за Чикагу!)
11:16
🚀 Русские нагнут весь ми
Весёлый© ... и в голове по непонятным причинам зазвучали нотки "Fragile" Стинга. (и когда лучший игрок мира играет, они тоже слышны) ============================================================================================================= Причины-то как раз понятны... Лечиться не пробовал? Сходи к врачу
11:10
🚀 Русские нагнут весь ми
Vasek .BattleFish., ЧЕРТ ну какого лешего!!!!!!!!!! это очень плохо!!! -------- таки если Куч потянет Тампу без Стиви утвердится в роли иконы стиля! ============================================================================================================= И че? Ему от этого зп поднимут? Так че 3 года задницу рвать за еду
11:10
Adios Аmigos R.
В этой игре мы со Стэми, кстати, трик планировали. Но происки врагов не дали осуществить задуманное. Сто пудов Обама решил насолить напоследок...(( Так убирайся же!!!
10:38
Adios Аmigos R.
Только разыгрался, с Кучером отличное взаимопонимание наладилось, можно сказать, после перелома начал обретать себя прежнего наконец-то, и на тебе - на взлете...Обидно. Потеря и для Тампы и для Рамонесов. Здоровья, че.
10:32
Vasek
BattleFish, так не ты один;) У мну нет этих ваших стэмкосов, зато есть дауды и ткачаки)))
10:22
.BattleFish.
Vasek я в фентези потерял ТОПового игрока и скорее всего на неделю, аааааа все пропало шеф все пропало!!!
10:00
Весёлый©
... и в голове по непонятным причинам зазвучали нотки "Fragile" Стинга. (и когда лучший игрок мира играет, они тоже слышны)
09:59
Vasek
.BattleFish., ЧЕРТ ну какого лешего!!!!!!!!!! это очень плохо!!! -------- таки если Куч потянет Тампу без Стиви утвердится в роли иконы стиля!
09:53
.BattleFish.
ЧЕРТ ну какого лешего!!!!!!!!!! это очень плохо!!!
09:40