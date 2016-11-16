Стэмкос получил травму

Капитан "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос в первом периоде матча регулярного чемпионата против "Детройта" получил травму нижней части тела и не смог продолжить игру, информирует официальный сайт НХЛ. Команда играла в меньшинстве, когда канадский форвард упал и ударился о борт. Он не мог опираться на правую ногу, пока добирался до скамейки запасных.

На седьмой минуте первого периода Стэмкос забросил свою девятую шайбу в чемпионате и сделал счет 2:0 в пользу "Тампы". Он провел на льду четыре смены, его игровое время составило 2:07.

Напомним, что 29 июня форвард подписал восьмилетний контракт на 68 миллионов. 11 ноября 2013 года Стэмкос сломал правую ногу и пропустил тогда 45 матчей.