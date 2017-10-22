Стэмкос обошел Лекавалье по голам в большинстве за "Тампу"

Капитан "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос обновил рекорд клуба по голам в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Питтсбурга". В первом периоде форвард забросил свою третью шайбу в сезоне с передач Владислава Наместникова и Никиты Кучерова.

Для канадца этот гол в большинстве стал 113-м за клуб. По этому показателю он обошел Венсана Лекавалье (112 голов), который играл за "Молний" с 1998 по 2013 год.