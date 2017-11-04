Стэмкос, Киллорн и Хэйс оштрафованы на 15 тысяч долларов за неспортивное поведение

Нападающие "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос и Алекс Киллорн, а также форвард "Рейнджерс" Кевин Хэйс оштрафованы на пять тысяч долларов каждый за неспортивное поведение, сообщает официальный сайт НХЛ. Отметим, что потасовка между игроками произошла на матче регулярного чемпионата, который завершился победой команды из Нью-Йорка в овертайме со счетом 2:1.

В третьем периоде встречи находящийся на скамейке запасных Хэйс брызнул водой в Киллорна, который в ответ ударил форварда клюшкой. В результате этого на льду началась потасовка. Стэмкос также получил штраф за обрызгивание водой соперника со скамейки запасных.

Отмечается, что деньги от штрафов пойдут в фонд помощи игрокам НХЛ.