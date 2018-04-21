Стали известны номинанты на "Билл Мастертон Трофи"

Нападающий "Нью-Джерси" Брайан Бойл, вратарь "Флориды" Роберто Луонго и форвард "Каролины" Джордан Стаал вошли в шорт-лист номинантов на награду "Билл Мастертон Трофи".

Бойл провел 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 23 (13 + 10) очка. Люонго сыграл 35 матчей в "регулярке", трижды сыграв на ноль и отразив в среднем 92,9% бросков. Стаал в текущем сезоне записал на свой счет 46 очков (19+27) в 79 играх регулярного чемпионата.

Победитель номинации будет назван на торжественной церемонии вручения наград, которая пройдет в Лас-Вегасе 20 июня. Напомним, "Билл Мастертон Трофи" вручается за "высокое спортивное мастерство и верность хоккею". В прошлом году приз завоевал Крэйг Андерсон из "Оттавы".