Стаал, Зукер и Гранлунд стали первой звездой дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте объявила фамилии лучших игроков дня в регулярном чемпионате. Звание первой звезды поделили игроки "Миннесоты" Эрик Стаал, Джейсон Зукер и Микаэль Гранлунд, набравшие на троих в победной игре с "Сент-Луисом" (8:3) 14 очков. Стаал в игре с "Блюз" отметился хет-триком и двумя передачами, Зукер - точным броском и четырьмя ассистами, а Гранлнунд забросил две шайбы и сделал два паса.

Второй звездой был признан защитник "Нэшвилла" Роман Йоси, на счету которого 5 (0+5) очков в победной встрече против "Виннипега" (6:5). Тройку лучших замкнул голкипер "Далласа" Бен Бишоп, отразивший все 38 бросков по своим воротам в матче против "Калгари" (2:0).