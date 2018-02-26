Стаал, Ринне и Гецлаф - звезды недели в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте объявила фамилии лучших хоккеистов игровой недели в регулярном чемпионате.

Первой звездой был признан форвард "Миннесоты" Эрик Стаал. В четырех матчах "регулярки" на его счету 7 (4+3) очков. На этой неделе Стаал впервые за 7 лет достиг отметки в 30 шайб за сезон. Юбилейным для 33-летнего нападающего стал точный бросок в игре с "Сан-Хосе" (3:2 ОТ).

Второй звездой стал голкипер "Нэшвилла" Пекка Ринне. Из четырех выигранных встреч "Предаторз" на прошлой неделе вратарь принял участие в трех. В среднем он пропускал 1 шайбу за матч при 97 процентах отраженных бросков.

Третьей звездой минувшей недели стал нападающий "Анахайма" Райан Гецлаф. В четырех играх он набрал 7 (2+5) баллов за результативность.