10:17 | ХОККЕЙ — НХЛ

Стаал признан первой звездой дня в НХЛ

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Центральный нападающий "Миннесоты" Эрик Стаал признан первой звездой игрового дня в НХЛ. На счету Стаала две голевые передачи и победная шайба в матче с "Питтсбургом" (4:2).

Второй звездой дня был признан шведский форвард "Нэшвилла" Калле Ярнкрок, оформивший дубль в матче против "Сент-Луиса" (3:1). Третьей звездой дня стал американский вратарь "Детройта" Джимми Ховард. Он отразил 36 из 37 бросков в игре с "Ванкувером" (3:1).

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КОММЕНТАРИИ (2)
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КубокЛучшийМира

Да, Сильверберга как то не заметили, однако. Человек ведь не в пустые ворота забил два гола, причём второй ещё и победным стал для команды. Странно.

12:41

ростовский свин

а сильверберг из анахайма?2+2

10:51

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