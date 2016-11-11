Стаал признан первой звездой дня в НХЛ

Центральный нападающий "Миннесоты" Эрик Стаал признан первой звездой игрового дня в НХЛ. На счету Стаала две голевые передачи и победная шайба в матче с "Питтсбургом" (4:2).
Второй звездой дня был признан шведский форвард "Нэшвилла" Калле Ярнкрок, оформивший дубль в матче против "Сент-Луиса" (3:1). Третьей звездой дня стал американский вратарь "Детройта" Джимми Ховард. Он отразил 36 из 37 бросков в игре с "Ванкувером" (3:1).
КубокЛучшийМира
Да, Сильверберга как то не заметили, однако. Человек ведь не в пустые ворота забил два гола, причём второй ещё и победным стал для команды. Странно.
12:41
ростовский свин
а сильверберг из анахайма?2+2
10:51