Стаал признан первой звездой дня в НХЛ

Центральный нападающий "Миннесоты" Эрик Стаал признан первой звездой игрового дня в НХЛ. На счету Стаала две голевые передачи и победная шайба в матче с "Питтсбургом" (4:2).

Второй звездой дня был признан шведский форвард "Нэшвилла" Калле Ярнкрок, оформивший дубль в матче против "Сент-Луиса" (3:1). Третьей звездой дня стал американский вратарь "Детройта" Джимми Ховард. Он отразил 36 из 37 бросков в игре с "Ванкувером" (3:1).