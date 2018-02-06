Стаал и Веси не помогут "Рейнджерс" в ближайших матчах из-за травм

"Рейнджерс" лишился сразу двух игроков по итогам матча регулярного чемпионата НХЛ против "Нэшвилла" (2:5). По ходу встречи повреждение шейного позвонка получил защитника Марк Стаал после силового приема от Алексея Емелина.

На данный момент неизвестны точные сроки его восстановления. В ближайшее время он пройдет медицинское обследование в Нью-Йорке. Также из-за травмы выбыл форвард Джимми Веси, получивший сотрясение мозга в столкновении с Филипом Форсбергом.

В 50 матчах этого сезона Стаал набрал 7 (1+6) очков, на счету Веси 17 (10+7) очков в 52 встречах.