09:08 | ХОККЕЙ — НХЛ

Сперджен забил "Нью-Джерси" в бейсбольном стиле

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В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Миннесотой" и "Нью-Джерси" (3:4) защитник "Уайлд" Джаред Сперджен отметился необычным голом. Во время розыгрыша большинства игрок обороны стоял возле ворот соперника. Когда шайба, отскочившая из толпы, вылетела к нему на уровне лица, он в воздухе подправил ее полет крагой и отправил в ворота, не дав коснуться льда.

– Невероятное проявление мастерства, – сообщает твиттер НХЛ. – Вы должны сами увидеть такое, чтобы поверить.

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Материалы REN-TV

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