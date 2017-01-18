Сперджен забил "Нью-Джерси" в бейсбольном стиле

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Миннесотой" и "Нью-Джерси" (3:4) защитник "Уайлд" Джаред Сперджен отметился необычным голом. Во время розыгрыша большинства игрок обороны стоял возле ворот соперника. Когда шайба, отскочившая из толпы, вылетела к нему на уровне лица, он в воздухе подправил ее полет крагой и отправил в ворота, не дав коснуться льда.

– Невероятное проявление мастерства, – сообщает твиттер НХЛ. – Вы должны сами увидеть такое, чтобы поверить.