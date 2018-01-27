22:38 | Хоккей — НХЛ

"Спасибо, что поздравили старичка". Благодарность именинника Глушакова

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Полузащитник и капитан "Спартака" Денис Глушаков в Инстаграме поблагодарил болельщиков, которые поздавили его с днем рождения. Сегодня, 27 января, хавбеку исполняется 31 год.

"Дорогие друзья!! Большое вам спасибо за поздравление. Спасибо, что поздравили старичка. Я вам еще пригожусь", - написал Глушаков.

Напомним, полузащитник выступает за "Спартак" с 2013 года. За это время он принял участие в 139 матчах, забив 20 мячей, а также выиграл чемпионат и Суперкубок России.

Капитан, лидер, чемпион! Денису Глушакову - 31!

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shpasic

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