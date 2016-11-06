Сошников забросил первую шайбу в сезоне в победной игре с "Ванкувером"

"Торонто" переиграл "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3. Российский нападающий "Мэйпл Ливз" Никита Сошников забросил шайбу, которая стала для него первой в текущем сезоне. Его партнер по команде Никита Зайцев отметился в этой встрече результативной передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Ванкувер" – 6:3 (2:1, 1:1, 3:1)

Голы: Кадри - 6 (ЗАЙЦЕВ, Рилли), 12:20 - 1:0. Бозак - 4 (ван Римсдайк, Комаров), 16:18 - 2:0. Дорсетт - 1 (Хансен, Саттер), 16:44 - 2:1. Бозак - 5 (бол., Марнер, ван Римсдайк), 35:00 - 3:1. Х. Седин - 4 (Ларсен), 36:20 - 3:2. Марнер - 4 (Бозак, ван Римсдайк), 44:18 - 4:2. СОШНИКОВ - 1 (Смит), 46:13 - 5:2. Д. Седин - 3 (Хансен, Стекер), 46:42 - 5:3. Гардинер - 2 (Мэттьюс, Нюландер), 48:21 - 6:3.

Вратари: Андерсен (Энрот, 44:52) - Миллер (Маркстрем, 44:52).

Штраф: 75 - 96.

Броски: 42 (17+13+12) - 29 (7+12+10).

Наши: Сошников (8:22/1/+1), Зайцев (22:27/1/0) – Трямкин (20:02/2/+1).

Торонто. Air Canada Centre.