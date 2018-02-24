Сошников провел тренировку с "Сент-Луисом". Фото

Нападающий "Сент-Луиса" Никита Сошников, восстановившийся после травмы, провел тренировку с командой, информирует пресс-служба клуба. Напомним, что новичок "Блюз" перешел из "Торонто".

24-летний россиянин провел 70 матчей за всю карьеру в "Мэйпл Ливз" и набрал 14 (7+7) очков. Кроме того, россиянин выступал в АХЛ в фарм-клубе "Торонто".