Сошников помог "Торонто" победить "Вашингтон", Овечкин набрал очко

"Торонто" нанес поражение "Вашингтону" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2. В составе "Мэйпл Ливз" результативной передачей отметился форвард Никита Сошников, для которого этот пас стал третьим в сезоне. Лидер "Кэпиталз" Александр Овечкин набрал одно очко, выступив ассистентов Маркуса Юхансcона в третьем периоде.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Вашингтон" – 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Голы: Мартин - 2 (Марнер, Бозак), 2:35 - 1:0. ван Римсдайк - 9 (бол., СОШНИКОВ, Марнер), 23:28 - 2:0. Мэттьюс - 9 (Ханвик, Хаймэн), 40:22 - 3:0. Бэкстрем - 6, 49:30 - 3:1. Кадри - 9 (Комаров, Рилли), 51:50 - 4:1. Юханссон - 9 (Бэкстрем, ОВЕЧКИН), 56:44 - 4:2.

Вратари: Андерсен - Холтби (57:30 - 57:57, 58:21).

Штраф: 13 - 15.

Броски: 37 (15+11+11) - 35 (6+14+15).

Наши: Овечкин (22:22/3/+1), Кузнецов (16:52/2/0), Орлов (17:00/1/-2) - Сошников (15:19/4/0), Зайцев (20:53/1/0).

Торонто. Air Canada Centre.