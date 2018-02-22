Сошников может приступить к тренировкам с "Сент-Луисом" в пятницу

Главный тренер "Сент-Луиса" Майк Йео ожидает, что новичок команды, нападающий Никита Сошников, сможет присоединиться к составу уже в эту пятницу. Ранее сообщалось, что россиянин продолжает восстанавливаться после травмы нижней части тела.

– Жду, когда Сошников будет готов. Наверное, он присоединиться к команде в пятницу, – цитирует The Athletic Йео. – Он будет работать с основным составом, чтобы мы смогли лучше оценить его. Чем быстрее он восстановится, тем быстрее вольется в команду.

24-летний россиянин провел 70 матчей за "Мэйпл Ливз" и набрал 14 (7+7) очков. Кроме того, россиянин выступал в АХЛ в фарм-клубе "Торонто".