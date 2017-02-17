20:28 | ХОККЕЙ — НХЛ

Сошников готов сыграть с "Оттавой"

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Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок заявил, что нападающий Никита Сошников вернется в строй уже к следующей игре команды, сообщает SportsCentre. "Торонто" встретится с "Оттавой" на своем льду 19 февраля в 3.00 по московскому времени.

С большой долей вероятности встречу пропустит один из молодых лидеров команды Митч Марнер, получивший травму плеча в прошлой встрече. Сошников не играл с 10 февраля из-за травмы верхней части тела. В текущем сезоне на его счету 7 (4+3) очков в 42 встречах регулярного чемпионата. Марнер набрал 48 (15+33) баллов в 56 играх.

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Материалы REN-TV

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