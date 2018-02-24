Сошников будет выступать в "Сент-Луисе" под 90-м номером

Новичок "Сент-Луиса" российский нападающий Никита Сошников будет выступать под 90-м номером, информирует пресс-служба клуба. Сегодня форвард, восстановившийся после травмы, провел тренировку с командой.
Напомним, что Сошников перешел из "Торонто". 24-летний россиянин провел 70 матчей за всю карьеру в "Мэйпл Ливз" и набрал 14 (7+7) очков. Кроме того, россиянин выступал в АХЛ в фарм-клубе "Торонто".
Soshnikov will wear No. 90 in St. Louis. #stlblues pic.twitter.com/GhOiOJq2MF– St. Louis Blues (@StLouisBlues) 24 февраля 2018 г.
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