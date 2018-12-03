"Сопел еле на коньках стоял, как он выиграл Кубок Стэнли?" Панарин ответил критикам России

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин в интервью "СЭ" заявил, что удивляется тому, как экс-защитник "Чикаго" Брент Сопел выиграл Кубок Стэнли.

– Наверняка вы слышали о словах экс-хоккеистов КХЛ – Райана Уитни, Тедди Перселла, Брента Сопела – о нашей лиге и России в целом.

– Сопел точно не прав, надеюсь, ему стыдно за такие слова. Не понимаю, откуда у него такая звездность, что он высказывает мнения, что там кто-то пьет пиво или проституток снимает – наговорил он много. Он еле на коньках стоял, я еще удивлялся, как такой игрок может Кубок Стэнли выиграть. На его месте я бы про хоккей забыл, не говорил бы ничего. (Артем Веневцев)

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