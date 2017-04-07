Соколов и Абрамов доиграют сезон в АХЛ

Российские нападающие Дмитрий Соколов и Виталий Абрамов завершат текущий сезон в АХЛ, сообщает официальный сайт НХЛ. 18-летний Соколов заключил пробный контракт с "Айовой", фарм-клубом "Миннесоты". Абрамов – с "Кливлендом", фарм-клубом "Коламбуса".

Абрамов стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата юниорской лиги Квебека, набрав 104 (46+58) очка в 66 матчах, и был признан самым ценным хоккеистом турнира. Соколов набрал 72 (48+24) очка в 64 матчах "регулярки" юниорской лиги Онтаорио, а также записал на свой счет 9 (6+3) очков в 6 встречах плей-офф.

"Миннесота" выбрала Соколова на драфте-2016 под общим 196-м номером, "Коламбус" – Абрамова под 65-м номером.