12:18 | ХОККЕЙ — НХЛ

Соботка включен в состав "Сент-Луиса"

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Нападающий сборной Чехии Владимир Соботка включен в состав "Сент-Луиса" на официальном сайте клуба. 29-летний чех внесен в заявку под номером 9. Ранее сообщалось, что Соботка ведет переговоры о возвращении в "Сент-Луис", хотя имел контракт с "Авангардом". В омский клуб чех перебрался в 2014 году из-за разногласий с "Сент-Луисом", где выступал с 2010 года. Причем НХЛ постановил, что Соботка в случае возвращения в лигу должен будет как минимум сезон отыграть в "Сент-Луисе" по контракту.

В прошлом сезоне в составе "Авангарда" Соботка провел 46 матчей, набрав 36 (18+18) очков.

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