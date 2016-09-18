Нападающий сборной Чехии Владимир Соботка включен в состав "Сент-Луиса" на официальном сайте клуба. 29-летний чех внесен в заявку под номером 9. Ранее сообщалось, что Соботка ведет переговоры о возвращении в "Сент-Луис", хотя имел контракт с "Авангардом". В омский клуб чех перебрался в 2014 году из-за разногласий с "Сент-Луисом", где выступал с 2010 года. Причем НХЛ постановил, что Соботка в случае возвращения в лигу должен будет как минимум сезон отыграть в "Сент-Луисе" по контракту.

В прошлом сезоне в составе "Авангарда" Соботка провел 46 матчей, набрав 36 (18+18) очков.