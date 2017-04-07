Соботка приступил к тренировкам с "Сент-Луисом"

Бывший нападающий "Авангарда" Владимир Соботка сегодня провел первую тренировку с "Сент-Луисом" после возвращения из КХЛ. Официальный "Твиттер" клуба опубликовал фотографию хоккеиста на льду в форме клуба.

Ранее чешский форвард подписал контракт с клубом на три года стоимостью 10,5 миллионов долларов. Соботка выступал за "Блюз" с 2010 по 2014 год. На его счету 101 (29+72) очко в 274 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В составе омской команды он провел три сезона, за которые отыграл 138 матчей и набрал 102 (37+65) очка.