Соботка приступил к тренировкам с "Сент-Луисом"

Бывший нападающий "Авангарда" Владимир Соботка сегодня провел первую тренировку с "Сент-Луисом" после возвращения из КХЛ. Официальный "Твиттер" клуба опубликовал фотографию хоккеиста на льду в форме клуба.
Ранее чешский форвард подписал контракт с клубом на три года стоимостью 10,5 миллионов долларов. Соботка выступал за "Блюз" с 2010 по 2014 год. На его счету 101 (29+72) очко в 274 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В составе омской команды он провел три сезона, за которые отыграл 138 матчей и набрал 102 (37+65) очка.
Vladimir Sobotka is back in Blue. #stlblues pic.twitter.com/HQn6DAMZaA– St. Louis Blues (@StLouisBlues) 7 апреля 2017 г.
Czechplayer
Это хоккеист, который из-за "травмы" не прибыл в сборную для подготовки к ЧМ. В принципе, про Вову и Сент Луис я знал уже пару дней, но не понимаю, почему нельзя было честно сказать тренерам сборной причину своего отсутствия.
21:08 7 апреля